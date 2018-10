MANCIANO – A causa della caduta di alcuni massi, che si sarebbero staccati ieri sera (domenica 14 ottobre), da un muro che costeggia il centro storico in via Marsala, l’amministrazione comunale di Manciano ha deciso di chiuderne un tratto (150 metri) che va da via Trieste a via Circonvallazione Sud.

Sul posto sono intervenuti il sindaco di Manciano Mirco Morini, il consigliere delegato alla Protezione civile Luca Giorgi, i tecnici del Comune, Carabinieri e una squadra della Protezione civile. Non sono stati registrati danni a cose o a persone.