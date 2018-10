Liberi e Uguali: avanti con le assemblee. «Vogliamo alternativa di sinistra per il governo»

GROSSETO – Venerdì 12 ottobre si sono riuniti a Grosseto gli “autoconvocati” di Liberi e Uguali.

«Gli autoconvocati – si legge in una nota stampa – hanno ritenuto di assicurare così la continuità di quel progetto politico, la cui naturale evoluzione aveva subito fortissimi ritardi a causa delle dialettiche interne ai singoli partiti aderenti a Liberi e Uguali».

«È questa del resto la medesima posizione dello stesso Pietro Grasso, che è appena intervenuto sulla questione segnalando che in tutta Italia si stanno costituendo tanti comitati su quel progetto di cui lui stesso si sente garante: quindi chi ha altre idee faccia altre cose, ma lasci libero chi crede in quel percorso di portarlo avanti secondo le intenzioni originarie».

«Per questo gli autoconvocati si riuniranno di nuovo martedì 23 alle 18:00 presso il circolo Khorakhanè in via Ugo Bassi allo scopo di organizzare una prima strutturazione degli aderenti grossetani, per dare continuità all’itinerario politico di LeU: un cammino indirizzato verso la costruzione di una futura alternativa reale di sinistra per il governo del Paese».