Buon weekend per le giovanili del Golfo Rugby, battuto anche il Cus Pisa

SCARLINO – Un week end intenso per il Golfo Rugby cominciato sabato in casa nel campo di Scarlino con un concentramento a 4 squadre per la categoria Under 10 con Etruria Piombino, Grosseto e Rufus.

Poi domenica concentramento molto combattuto a Livorno per l’Under 12 che porta a casa una vittoria e due sconfitte.

Infine ottima prestazione per l’Under 16 “Legione Del Tirreno” che a San Vincenzo vince sul Cus Pisa 26 -17. Partita combattutissima, prima in vantaggio il Pisa e poi rimonta spettacolare. Rete di Pesucci, Venturi, Di Caprio e Bettini con le trasformazioni di Panichi.