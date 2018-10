MANCIANO – I Vigili del fuoco sono intervenuti oggi a Manciano, in via Marsala, a causa di un cedimento delle Mura che sovrastano via Trento. Il crollo è dovuto ad alcune infiltrazioni d’acqua. La squadra, con l’aiuto dell’autoscala, ha provveduto a togliere alcune parti pericolanti e a bloccare con il cemento a pronta presa quelle più pericolose.

Leggi anche manciano Massi e pietre si staccano da un muro e invadono la carreggiata. Strada chiusa

In seguito all’intervento, seguito da un funzionario del comando provinciale, «si è provveduto a chiudere per sicurezza il posteggio sopra la parte pericolante delle mura e a transennare via Marsala dal numero 10 al numero 20. Sono state inoltre dichiarate inagibili anche alcune cantine in via Marsala». Sul posto oltre ai Vigili del fuoco la Polizia Municipale, Carabinieri e tecnici del comune di Manciano.

di 8 Galleria fotografica Crollo Mura Manciano 2018









Stamattina sul posto sono intervenuti anche il sindaco di Manciano Mirco Morini, l’assessore ai Lavori Pubblici Valeria Bruni, e il consigliere delegato alla Protezione civile Luca Giorgi. Via Marsala è attualmente aperta al traffico a senso unico alternato dal numero 10 al numero 20. “Stiamo aspettando la relazione dei vigili del fuoco per comprendere lo stato effettivo delle cose – spiega l’assessore ai Lavori pubblici del Comune di Manciano, Valeria Bruni. Abbiamo messo in sicurezza tutto il muro, in particolare le parti in cui sono stati tolte altre pietre pericolanti. Dove sono avvenuti i crolli, è stata interdetta l’entrata di alcuni garage privati ed ora, dobbiamo valutare la situazione in tutta la sua complessità, il perché sia avvenuto il crollo e capire se c’è e come affrontare l’eventuale infiltrazione d’acqua”.