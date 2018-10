Casini del Triathlon Grosseto da applausi al Mondiale Ironman alle Hawaii

GROSSETO – Ottime notizie dall’altra parte del mondo, dal campionato mondiale Ironman a Kona, Hawaii. Nel 40esimo anniversario della finale della massima distanza del triathlon il maremmano Riccardo Casini del Triathlon Grosseto ha chiuso con condizioni atmosferiche estreme i 3,8 km di nuoto, 180 di bicicletta e 42,2 di corsa in 10:04.29.

Per il presidente del team grossetano (nella foto, dalla sua pagina Facebook), nonché uno dei migliori atleti, un buon centesimo posto fra i 287 della categoria M 45-49, la 706esima piazza fra i 1668 uomini partecipanti e la 772esima posizione complessiva su 2306 triatleti.

“Giornata indimenticabile – ha commentato Casini, primo grossetano a partecipare alla finale di Kona, dove è stato accompagnato da tutta la sua famiglia – vissuta e goduta fino in fondo dopo mesi di allenamenti e sacrifici. Ho sognato per tutta la gara il bacio a mia mogli e ai miei bimbi. Gara durissima per condizioni climatiche: corrente in mare, vento e caldo in bici e caldo torrido nel tratto della corsa. Un grazie alla mia squadra e ad Alessio Rispoli, il mio preparatore nonché triatleta, che mi ha preparato alla perfezione per questa gara massacrante”.