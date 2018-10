Camion che trasporta birra sbanda, urta il guard-rail e fora cinque ruote

ALBINIA – Ha sbandato, finendo contro il guard rail di destra, ma è riuscito faticosamente a tenere il camion, che trasportava un carico di birra, in carreggiata, forando però cinque pneumatici.

L’incidente è avvenuto in tarda serata sull’Aurelia, in direzione nord, subito dopo Albinia, nel comune di Orbetello. Il camionista nonostante abbia forato cinque pneumatici è riuscito a portare il mezzo in una zona di sicurezza da dove ha chiesto soccorso.

Sul posto è intervenuta una squadra dei Vigili del fuoco, oltre ad Anas e Polstrada. I pompieri hanno verificato che nel serbatoio non ci fossero perdite di gasolio.