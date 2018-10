FOLLONICA – Oltre 550 partecipanti alla terza edizione di #corricomepuoi, la mini-maratona di beneficenza a passo libero, organizzata dall’associazione culturale Aman, in collaborazione con Ipf onlus Follonicae i patrocini del Comune di Follonica, Provincia di Grosseto, Regione Toscana e Croce Rossa Italiana Comitato di Follonica.

Un nuovo record di presenze che quest’anno ha visto il 30 per cento d’iscritti in più rispetto alla scorsa edizione, anche grazie alla nuova formula dei due giorni. Infatti, già ieri, le magliette blu dell’evento hanno invaso Piazza a mare con animazione e attività sportive per i bambini.

Così anche stamattina, complice una giornata quasi estiva, tra musica e palloncini colorati, ha fatto da cornice a tutti coloro che hanno scelto di trascorrere una mattinata in compagnia, tra corsa e passeggiata sui due percorsi di quattro o otto chilometri, previsti dagli organizzatori.

di 14 Galleria fotografica Corri come puoi 2018









Il ricavato della manifestazione sarà devoluto a sostegno delle tante iniziative dell’associazione Aman per consentire lo svolgimento di attività di assistenza, educative e ricreative rivolte a soggetti in stato di disabilità.