Ribaltone San Miniato, Pallavolo Follonica sconfitta dopo due set vincenti

SAN MINIATO – Sconfitta di misura per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini nella prima giornata del campionato di serie C. Le azzurre tornano con un ko per 3-2 dalla trasferta sul campo del San Miniato, risultato che fa comunque guadagnare loro un punto, pur con qualche rammarico per l’andamento della gara.

A vincere i primi due set infatti è stato proprio il sestetto follonichese 20-25 e 15-25, poi travolto da San Miniato nelle successive frazioni di gioco finite 25-21, 25-18 e 15-12. Fino al tie-break che ha dato la vittoria ai giallorossi padroni di casa. E così le azzurre non chiudono a mani vuote l’esordio nel campionato di Serie C, ma l’imperativo per le prossime partite è imparare a mantenere la concentrazione fino alla fine.

«La squadra – dice Germano Pasquinelli, direttore sportivo della Pallavolo Follonica – ha giocato i primi due set in modo praticamente perfetto, tanto che tutti noi ci aspettavamo il 3-0. Poi però, a partire dal terzo set, le nostre giocatrici si sono scomposte: in campo si sono visti troppi errori nei fondamentali, in battuta e in ricezione. Errori che in Serie C sono imperdonabili. San Miniato si è dimostrato più bravo, anche sotto il profilo psicologico. Che dire? Prendiamo tutto il buono di questa partita, a partire dal punto guadagnato. Certo, c’è da lavorare molto, a partire proprio dai fondamentali».

La Pallavolo Follonica Hotel Parrini torna in campo domenica 21 ottobre alle 17.30 al Palagolfo contro il Fanball Il Discobolo per la seconda giornata del campionato di Serie C.

Pallavolo Follonica: Poggetti, Perozzi, Martelli, Francardi, Montauti, Di Luzio, Paradisi, Zanolla, Belardi, Carnesecchi, Parrini, Gaggioli. Allenatore: Rossi

1a giornata – Serie C girone A

U21-Lupi Santa Croce–Baia del marinaio Volley Cecina 0-3

Pallavolo Cascina–Volley Sei Rose Rosignano 2-3

Luca Consani Grosseto–U21-Pediatrica Specialist 2-3

Pallavolo Delfino Pescia–Errepi Mtk Grosseto 0-3

Lupi Estintori San Miniato–Pallavolo Follonica 3-2

Fanball Il discobolo–Fiora Buggiano –

Entomox Peimar Calci–Volley Pantera Lucca 3-2

Classifica

Baia del marinaio Volley Cecina 3

Errepi Mtk Grosseto 3

Entomox Peimar Calci 2

U21-Pediatrica Specialist 2

Lupi Estintori San Miniato 2

Volley Sei Rose Rosignano 2

Pallavolo Cascina 1

Pallavolo Follonica 1

Luca Consani Grosseto 1

Volley Pantera Lucca 1

Fiora Buggiano 0

Pallavolo Delfino Pescia 0

U21-Lupi Santa Croce 0