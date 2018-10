GROSSETO – Primi dati per le primarie del Partito democratico che oggi si sono tenute in tutta la Toscana per l’elezione del nuovo segretario regionale.

Dal quartier generale di via Svizzera è arrivato il primo dato, ancora non ufficiale, che vede Simona Bonafé attestarsi ad una percentuale vicina al 67%. Al 33% si fermerebbe invece l’altro candidato Valerio Fabiani.

I votanti, ancora il dato non è definitivo, sarebbero circa 2.400. Una volta ufficializzati i dati sarà possibile anche sapere quanti delegati sono stati eletti nelle due liste collegate ai candidati. In totale i delegati che spettano alla provincia di Grosseto sono 24. Se i dati fossero confermati con queste percentuali sarebbero eletti 16 delegati nella lista collegato a Simona Bonafè e 8 nella lista a sostengo di Valerio Fabiani.

Facendo una prima proiezione, ripetiamo ancora parziale, dovrebbero essere stati eletti i seguenti delegati: Monica Fanciulli, Giancarlo Tesei, Lauretta Bianchi, Matteo Pianigiani, Catiuscia Scoccati, Giuseppe De Biase, Fulvia Perillo, Giacomo Manni, Tiziana Goffo, Davide BArtolini, Carla Benocci, Diego Tosi, Serena Remi, Gian Carlo Bastianini, Gabriella Capone, Manuele Bartalucci, (eletti con Bonafè), Claudio Boccini, Federica Ponti, Christian Sensi, Maria Celli, Andrea Bianchi, Alessandra Milli, Iuri Barontini, Simona Bianciardi (eletti con Fabiani).