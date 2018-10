Nuovo furto in Comune: i ladri si “accontentano” di 20 euro

FOLLONICA – Nuovo raid notturno nel municipio di Follonica. La notte scorsa alcuni malviventi hanno forzato la porta di ingresso del Comune in largo Cavallotti e hanno scassinato il distributore automatico del caffè.

Si sono dovuti accontentate di un magro bottino circa 20 euro in monete. Poi sono fuggiti. Sul caso indagano i Carabinieri.

Non è la prima volta che i ladri prendono di mira il municipio della città del Golfo. Già in passato avevano provato ad entrare per rubare qualcosa. Anche in questo caso, come in passato, le telecamere a circuito chiuso del Comune dovrebbero aiutare gli investigatori ad individuare i responsabili.