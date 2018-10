Muore a 44 anni in un hotel all’estero

ORBETELLO – È stato trovato morto oggi, in un albergo all’estero, Andrea Ragusa, 44 anni, cittadino orbetellano e professore all’università di Siena. Ragusa è stato trovato senza vita in un hotel a Malta. Secondo le prime testimonianze sul corpo non ci sarebbero segni di violenza e la morte potrebbe dunque essere stata causata da un malore, ma saranno gli esami autoptici ad accertare le cause del decesso

Ragusa era professore associato di Storia contemporanea all’università di Siena, ed era fratello dell’ex assessore al Comune di Orbetello Alessandro Ragusa.