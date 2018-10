BAGNO DI GAVORRANO – Trionfale 3-0 del Gavorrano a spese del Sangimignanosport, nella sesta giornata di campionato nonché prima con mister Rigucci in panchina. Una prestazione limpida e attenta, in cui tutto ha funzionato nel migliore dei modi.

Ospiti inizialmente più vivaci, con due corner conquistati nei primissimi minuti di gioco, ma i minerari collezionano una chance con Mastino, anticipato però da Chiarugi dopo una galoppata sulla sinistra. I locali aumentano i giri e collezionano una punizione e due corner, ma senza la giusta precisione. Parato il bolide di Carlotti al 18′, mentre alla mezz’ora Gomes serve al centro Pardera che cicca la sfera.

Al 39′ gli equilibri si spezzano con il bolide dai 25 metri di Conti, che beffa la difesa avversaria. Il San Gimignano riprova a ripartire ma prima Donati e poi Moriconi non trovano i giusti spazi.

A inizio ripresa subito un’incursione del Gavorrano con un giocatore atterrato in area: giallo a Cela e rigore, che Gomes trasforma nel 2-0. Squadre più lunghe e giocate più insidiose, come quella che offre a Calamssi, subentrato da poco, un pallone che spara sulla traversa.

Seguono alcuni cambi fra cui quello con Joseph al posto di Carlotti e proprio il numero 18 di mister Rigucci insacca il pallone facile facile che Gomes gli serve dopo una corsa trionfale sulla sinistra, per un 3-0 da urlo.

Ancora rossoblù in attacco fino ai minuti finali, di fronte ad un avversario ormai senza più fiato né idee. Per il Gavorrano sono tre punti importanti per campionato e umore ma anche un match con tante conferme.

GAVORRANO: Salvalaggio, Pupeschi, Mastino, Bartoccini, Gagliardini, Bruni, Grifoni (32′ st Moscati), Pardera (17′ st Biserni), Gomes (42′ st Costanzo), Conti, Carlotti (22′ st Joseph). A disposizione: Aglietti, Ferrante, Giacinti, Gallo, Lucchesini. All. Rigucci.

SANGIMIGNANOSPORT: Chiarugi, Ticci (33′ st Cavalli), Ciardini, Michelotti (22′ st Marconcini), Borri, Cela, Donati, Cicali (18′ st Frija), Santucci (8′ st Calamassi), Chirullo, Moriconi (1′ st Simoni). A disposizione: Micheli, Orlandini, Biancalani, Borgarello. All. Ercolino.

ARBITRO: Cannata di Faenza; assistenti Hader di Ravenna e Merciari di Rimini.

MARCATORI: 39′ Conti, 5′ st (rig.) Gomes, 26′ st Joseph

NOTE: ammoniti Michelotti, Donati, Borri, Cela,