Auto esce di strada e si ribalta: un uomo estratto dall’abitacolo

GROSSETO – Incidente questa mattina all’alba, intorno alle 5,30, nella zona del Madonnino, nel Comune di Grosseto. Un’auto, per cause in corso di accertamento, è uscita di strada ribaltandosi.

All’interno si trovava un uomo di 50 anni che è rimasto incastrato nell’abitacolo. Per farlo uscire sono dovuti intervenire i vigili del fuoco di Grosseto che lo hanno poi consegnato ai medici del 118.

Sul posto per i rilievi la Polizia Stradale.