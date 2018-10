Pareggio con rimpianto per gli Juniores del Gavorrano, 2-2 contro il Cannara

FOLLONICA – Pareggio casalingo per gli Juniores nazionali del Gavorrano, che chiudono 2-2 il confronto coi coetanei del Cannara. Impegno non insormontabile sulla carta contro una rivale peggio classificata ma che ha dimostrato motivazione e tenacia.

Primo tempo quasi tutto di marca rossoblù grazie al doppio vantaggio griffato Scala ed El Guerouani, a segno fra l’8′ e il 33′. Poco prima del riposo gli ospiti riaprono il match con centro di Balducci.

Nella ripresa prime sostituzioni e soprattutto la seconda rete degli umbri con Passeri, a ripristinare gli equilibri. I minerari ci riprovano in attacco ma senza riuscire più a battere la difesa ostile. Finisce con un punto per parte e qualche rimpianto in più per i maremmani, adesso a quota sette punti dopo cinque gare.

GAVORRANO: Sabatini, Forni, Molia (Righini), Xhafa, Balloni, Giacinti, Scala (Lelli), Cinea, Lucchesini, El Guerouani (Rubegni), Brunacci (Berti). A disposizione: Petruccelli, Cova, Pastore, Barlettai, Frosali. All. Biagiotti.

CANNARA: Cicognola, Ceccarelli, Lo Piccolo, Mancinelli, Rossi, Ferracci, Belgiorno (Passeri), Balducci, Baciucco (Russo), Frustini, Bazzoffia (Felicioni). A disposizione: Anni, Del Canto, Di Rocco, Moretti, Finauro. A disposizione: Mattonelli.

ARBITRO: Moretti del Valdarno.

MARCATORI: 8′ Scala, 33′ El Guerouani, 40′ Balducci, 14′ st Passeri.