Il Gavorrano targato Rigucci al battesimo di fuoco contro il San Gimignano

BAGNO DI GAVORRANO – Sesta giornata di campionato e primo impegno ufficiale del Gavorrano col nuovo allenatore Athos Rigucci. Il rivale di turno è la neopromossa San Gimignano, attualmente a metà classifica con sette punti, sopra quindi ai minerari.

Gara delicata per i rossoblù, allenatisi regolarmente col nuovo tecnico, coadiuvato dal preparatore atletico Riccardo Malesci: ancora niente vittorie in questo torneo e proprio i tre punti, sfruttando il fattore campo ed una rosa quasi al completo, sarebbero ideali per migliorare il tredicesimo posto nel girone E, con le inseguitrici ad un solo punto di gap.

Ventidue i convocati Aglietti, Salvalaggio, Becuzzi, Bruni, Ferrante, Gagliardini, Giacinti, Mastino, Joseph, Pupeschi, Biserni, Conti, Pardera, Gallo, Costanzo, Bartoccini, Grifoni, Moscati, Lucchesini, Gomes, Carlotti e Brunacci.

Arbitrerà Cannata di Faenza assieme a Hader di Ravenna e Merciari di Rimini. Il fischio d’inizio è domani domenica alle 15 al Malservisi-Matteini.

Il programma della 6a giornata:

Aglianese-San Donato Tavarnelle

Aquila Montevarchi-Tuttocuoio

Bastia-Real Forte Querceta

Scandicci-Sporting Club Trestina

Gavorrano-Sangimignanosport

Ghivizzano Borgoamozzano-Ponsacco

Massese-Prato

Pianese-Sangiovannese

Seravezza Pozzi-Sinalunghese

Viareggio-Cannara