I nuotatori master grossetani lasciano il segno al campionato italiano

GROSSETO – Un anno da incorniciare per la SS Dil nuoto Grosseto settore master in acque libere. La società grossetana ha vinto per la sesta volta il campionato italiano di società in acque libere, risultato impreziosito da numeri da capogiro; circa 400 i team iscritti alle numerosissime manifestazioni in tutto il territorio e migliaia i nuotatori partecipanti alle competizioni che andavano da distanze di mt 2000 per arrivare alle gare di granfondo sui km 20.

I portacolori maremmani nel corso della stagione agonistica partita a giugno e terminata a settembre, hanno partecipato a decine di manifestazioni organizzate nelle splendide marine di tutta Italia cogliendo ovunque risultati di grande valore agonistico dimostrando l’ottimo lavoro svolto dall’allenatore del settore Alessandro Varani.

“E’ stato un successo a tutto tondo – afferma l’allenatore – non solo per il massimo riconoscimento italiano, ma anche perché durante la stagione agonistica sono arrivate le vittorie nel gran prix del campionato toscano su un circuito regionale di 8 gare e ancora la prova unica del campionato toscano di fondo e mezzo fondo svolta a Livorno. Ciliegina sulla torta la vittoria nel campionato europeo di fondo di Marco Urbani conquistando due strepitose medaglie d’oro nelle gare open water che si sono svolte nel lago Bled (Slovenia) sulle distanze di 3 e 5 km.

“Un ringraziamento particolare – gli fa eco il coordinatore master Giuseppe Bosco – va a tutti gli atleti che hanno partecipato con impegno, serieta’ e divertimento a questo lungo viaggio verso la vittoria finale. Con la kermesse di nuoto, fiore all’occhiello per la società, organizzata da diversi anni nel mese di giugno a Castiglione della Pescaia ,siamo ormai diventati un punto di riferimento per tutte le squadre master italiane”.

Elogi arrivano inoltre da Valter Falzone presidente del sodalizio maremmano convinto che questi lusinghieri risultati faranno da volano per tutto il settore nuoto cittadino.

Questi gli atleti vincitori del campionato italiano: Massimo Morselli, Massimo Milano, Mario Fattorini, Simone di Sabato, Roberto Olmi, Michele Tassi,Mario Corrias, Luca Barbini, Leonardo Duchini, Matteo Bigozzi, Marco Urbani,Giuseppe Bosco,Luca Ciabatti, Giuseppe Sansalone, Banghui Chen, Marco Sozzi, Paolo Cardelli,Giacomo Ceccariglia, Nazzareno Costanzi, Alessandro Ceccarelli, Massimiliano Vannelli, Rossano Piccionetti, Nicola Soldati, Andrea Zini, Marco Baldari, Marco Maltinti, Luca Sozzi. Elena Desideri, Silvia Orrù, Lucilla Mancini, Marina Piccinetti, Adalgisa Grotti, Elisa Mariotti, Irene Luisi, Silvia Poponcini, Elena Barbarossa, Alessia Fregosi, Arianna Ferrari, Marta De Luca.