GROSSETO – Finisce con una sconfitta amarissima la terza di campionato delle ragazze dell’Atlante Grosseto, superate 0-1 dal Cus Pisa, battistrada del girone a punteggio pieno.

In una Bomboniera con una buona cornice di pubblico, gara animata e inizialmente equilibrata, con il portiere biancorosso impegnato prima in un bell’intervento e poi beffato da un tiro non forte di Marchini che però non riesce a trattenere. Le grossetane rispondono con i tentativi di Calchetti, che centra anche una traversa. Prima del riposo, annullata una rete alle pisane per vistoso tocco di braccio.

Ripresa forcing delle padrone di casa, che inizialmente non riescono a superare la difesa ospite, serrata e chiusa, ma incrementano tiri e incisioni col passare dei minuti, con le due compagini più lunghe. Nel finale Alocci e Calchetti scatenate, ma senza la giusta buona sorte. Da segnalare alcune decisioni arbitrali discusse come mancate ammonizioni alle giocatrici del Cus, indubbiamente dotate ma anche esperte nel gestire ogni singolo episodio, o piccole perdite di tempo.