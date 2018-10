Cantiere per la fibra ottica: da lunedì iniziano i lavori

SORANO – Da lunedì 15 ottobre apre il cantiere per portare la banda ultralarga nel territorio del comune di Sorano. L’obiettivo è garantie internet veloce fino ad un gigabit.Il progettista è Italtel, il committente Invitalia, l’appaltatore Open Fiber.

Sorano fa parte del primo gruppo dei sessantacinque comuni toscani interessati al piano di investimenti cofinanziato dalla Regione Toscana e dal Ministero per lo Sviluppo Economico e che prevede una spesa complessiva di 228 milioni di euro. Si tratta di comuni nei quali per diversi motivi, popolazione ridotta, caratteristiche morfologiche etc, gli operatori privati non sono interessati ad intervenire e quindi è indispensabile l’intervento pubblico.

In sede di conferenza regionale dei servizi, il Comune ha presentato una serie di raccomandazioni tese soprattutto a limitare al massimo l’impatto dei lavori per le nuove infrastrutture necessarie sull’intera area comunale, a garantire la massina sicurezza e a effettuare a regola d’arte gli interventi di ripristino.

«L’avvio dei lavori per la banda ultralarga rappresenta per il nostro territorio un momento molto importante e atteso, sottolinea il sindaco di Sorano Carla Benocci. E’ l’occasione, quando saranno conclusi e saranno andati a regime, per una vera e propria svolta, con il superamento del digital divide oggi presente in molte zone e che penalizza cittadini e aziende. Ci è stato assicurato che i cantieri saranno veloci e da parte nostra, oltre ad assicurare ogni collaborazione, effettueremo le necessarie verifiche».