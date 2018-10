FOLLONICA – Tradizionale appuntamento a Follonica e Scarlino con “A… mare il mare” che oggi anno vede impegnati sub volontari per ripulire i fondali del golfo (leggi anche:A… mare il mare: una giornata per pulire i fondali a Follonica e Scarlino)..

Anche quest’anno l’iniziativa è riuscita e il dopo questa giornata che noi vi raccontiamo con le foto di Giorgio Paggetti il nostro mare è più pulito. Un’iniziativa che serve anche a sensibilizzare tutti ad un’attenzione sempre maggiore per la tutela ambientale e la difesa dell’ecosistema marino.