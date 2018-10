Volley Vigili del Fuoco, debutto in casa contro il Santa Croce

GROSSETO – Riparte dalla Prima Divisione femminile l’avventura nel volley per i Vigili del Fuoco di Grosseto. L’esordio in campionato è per domani sabato 13 alle ore 20,30.

Nella palestra di Via Carnicelli, le ragazze di coach Canapicchi ospitano i Lupi di Santa Croce. Vigili del Fuoco Prima Divisione femminile: palleggiatori: Sofia Bianchi, Anna Giuseppini. Centrali: Cristina Zanelli, Martina Pileri, Eleonora Cosci, Benedetta Saleppico. Opposti: Noemi Cavaliere Alessia Balducci. Schiacciatori di banda: Denisa Setelia, Lucia Serini, Alice Esposito, Sofia Barbero. Libero: Elena Cocco E Giulietta Montemaggiore. All. Simone Canapicchi. Vice allenatore Andrea Baricci. Dirig. Acc. prima squadra Giovanni Paolasso. Direttore Tecnico Massimo Mantelli. Direttore sportivo: Stefano Piselli.