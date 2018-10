Un anno di #Solo1minuto: continua l’impegno di sensibilizzazione di Lorella Ronconi

GROSSETO – Un anno fa, esattamente venerdi 13 alle ore 13,30 la pagina #SOLOUNMINUTO apriva le porte ad una campagna di sensibilizzazione sulla riflessione sull’educazione riguardo all’autonomia delle persone disabili/fragili all’interno di una città. Una campagna per promuovere l’educazione contro il “parcheggio abuso”. Una riflessione/progetto per un’etica attenta, pacifica , costruttiva che vuole far da specchio, a partire dal comportamento di ognuno di noi.

«Io ed Emanuela Fallani, pur gestendo da sole e con fatica la pagina e i social relativi – dice Ronconi – siamo estremamente grate alle figure istituzionali che ci hanno dato coraggio e pregio, ringraziamo tutti media, stampa, network per l’opportunità, la visibilità che ci avete donato ma senza dimenticare i tantissimi cittadini italiani attivi sulla pagina».

«Da Aosta a Bari, a Mazzara del Vallo – conclude – in Italia si sta realmente prendendo coscienza del rispetto dovuto, sia del codice della strada che delle persone più fragili, il rispetto etico non una maggiore attenzione all’abuso incivile».