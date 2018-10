GROSSETO – Sei maremmano se dici: soldi venite, che voglie un mancano! Per chi ha le “mani bucate”, non importa quanti soldi ha in tasca: l’importante è spendere per soddisfare bisogni più o meno effettivi.

E si sa: i soldi, da questo punto di vista, non bastano mai soprattutto se ci si riempie gli occhi con niente. Il maremmano usa un’espressione che trasuda allegria per descrivere il bisogno quasi compulsivo di spendere e spendare: soldi venite che voglie un mancano!

Già, il problema, infatti, è quello di accontentare le voglie che, com’è noto, non si possono controllare: spuntano come funghi, si fanno largo nella nostra vita, prendono il sopravvento, al punto da indurci a dire: “Questa cosa proprio mi serviva”. E allora giù con gli acquisti delle cose più inutili, che però riempiono gli occhi, fanno felici e ci fanno provare l’ebbrezza momentanea di avere il mondo tra le mani. Per questo: soldi venite, che voglie un mancano!

