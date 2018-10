San Miniato primo rivale delle ragazze della Pallavolo Follonica

FOLLONICA – È arrivato il giorno dell’esordio nel campionato regionale di serie C 2018-’19 per la Pallavolo Follonica Hotel Parrini. Un campionato che le azzurre follonichesi disputeranno da neopromosse. Il primo avversario della stagione è il Lupi Estintori San Miniato: si gioca domani sabato 13 ottobre alle 21 al Paladonvivaldi di San Miniato Basso.

Una partita sicuramente non semplice per la squadra del Golfo, contro una vecchia conoscenza: Follonica e San Miniato si sono già scontrate la scorsa stagione in Serie D e i giallorossi si sono dimostrati avversario ostico per le azzurre, vincendo sul parterre del Palagolfo.

«Nelle ultime settimane – dichiarano il presidente Fausto Negrini, e il direttore sportivo Germano Pasquinelli – la squadra si è allenata nel modo migliore sotto la guida del nuovo allenatore Rossano Rossi e adesso siamo pronti alla prima partita di questo nuovo campionato. Le amichevoli disputate contro San Vincenzo, Rosignano e Cecina sono stati test importanti che ci hanno dato fiducia. Ci presentiamo al via consapevoli di aver allestito una buona squadra, aggiungendo nuove giocatrici di valore come Zanolla, Belardi, Poggetti e Parrini all’organico di qualità assoluta, confermato in blocco, che ha conquistato la promozione in Serie C vincendo il campionato la scorsa stagione. Ci aspetta subito una gara difficile, ma scenderemo in campo come sempre per vincere. Dobbiamo cominciare a fare punti per raggiungere il prima possibile l’obiettivo della salvezza e poi, eventualmente, cogliere le opportunità che ci presenterà la stagione».

Ecco la rosa della Pallavolo Follonica Hotel Parrini: Lavinia Poggetti, Francesca Galdini, Jenny Perozzi (alzatori), Arianna Martelli, Alessia Francardi (liberi), Martina Montauti, Beatrice Bianchi, Linda Di Luzio (capitano), Beatrice Gallo, Gianna Paradisi, Emma Zanolla, Alessandra Belardi (opposti e bande), Erika Carnesecchi, Melissa Parrini, Martina Gaggioli, Chiara Menichetti (centrali). Primo allenatore: Rossano Rossi. Secondo allenatore: Uliano Benassi. Le altre partite della 1° giornata: Lupi Santa Croce-Volley Cecina, Pallavolo Cascina-Sei Rose Rosignano, Luca Consani Grosseto-Pediatrica Specialist, Delfino Pescia-Errepi Mtk Grosseto, Il discobolo-Fiora Buggiano, Calci-Pantera Lucca.