Primarie Pd, tutto sul voto: candidati, schede, seggi in Maremma

GROSSETO – Saranno ancora una volta le primarie a scegliere il nuovo segretario regionale del Partito democratico. Ecco tutto quello che c’è da sapere sul voto.

Come si vota – Gli elettori votano contestualmente un candidato tra Simona Bonafè e Valerio Fabiani e la lista di candidati all’assemblea regionale collegata. L’assemblea regionale sarà composta da 500 membri. Possono votare non solo gli iscritti ma anche tutti gli elettori che si riconoscono nella proposta politica del partito.

Quando si vota – Si vota dalle 8 alle 20 nel proprio seggio di residenza. L’elenco dei seggi sarà disponibile su www.pdtoscana.it. Si stima che i volontari ai seggi saranno circa 3mila. Sono 911 i candidati complessivi per l’assemblea che compongono le liste nei 13 collegi in cui è divisa la regione.

Chi può votare – Possono votare anche i giovani di età compresa tra i 16 e i 18 anni e i cittadini stranieri in possesso di regolare permesso di soggiorno purchè si registrino on line sul sito www.pdtoscana.it entro il 10 ottobre. Per tutti gli altri basta presentarsi al seggio elettorale il giorno del voto con documento di identità e tessera elettorale. Ai non iscritti al Pd è richiesto un contributo di 2 euro per le spese organizzative.

I candidati – I candidati alla segreteria regionale della Toscana sono due: Simona Bonafé e Valerio Fabiani.

Le liste dei candidati in provincia di Grosseto – Sono due come in candidati alla segretaria. Grosseto per Fabiani: Claudio Boccini, Federica Ponti, Christian Sensi, Maria Celli, Andrea Bianchi, Alessandra Milli, Iuri Barontini, Simona Bianciardi, Luca Giommoni, Barbara Biagioni, Claudio Ceroni, Claudia Gennari, Luigi Piccini, Marta Paolini, Adolfo Zoppetti, Francesca Butteri, Stanislao Pioli, Diletta Mastronardi, Ilio Piluchini, Irina Iancu, Mario Iacobucci, Tiziana Tocco, Nello Bracalari, Anna Guidoni. Questi i nomi della lista Grosseto per Bonafé: Monica Fanciulli, Giancarlo Tesei, Lauretta Bianchi, Matteo Pianigiani, Catiuscia Scoccati, Giuseppe De Biase, Fulvia Perillo, Giacomo Manni, Tiziana Goffo, Davide BArtolini, Carla Benocci, Diego Tosi, Serena Remi, Gian Carlo Bastianini, Gabriella Capone, Manuele Bartalucci, Rossella Micheloni, Leonardo Bosa, Cecilia Buggiani, Roberto Ulivieri, Giusi Rizzo, Lorenzo Berti, Sara Ciacci, Lorenzo Zambernardi.

Qui trovate tutti i seggi per votare in provincia di Grosseto: LINK