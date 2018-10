Parte la nuova gestione della “Casa dell’acqua”

MASSA MARITTIMA – Al via la nuova gestione della Casa dell’Acqua a Massa Marittima, il distributore di acqua automatico alla spina installato in Via Martiri di Niccioleta. L’ultimo Consiglio Comunale ha infatti approvato l’affidamento in via sperimentale per cinque anni – per verificare meglio consumi e spese – del servizio idrico alla società “Massa Marittima Multiservizi”.

La Casa dell’acqua è un progetto avviato nel 2017 dall’Acquedotto del Fiora Spa e sostenuto dal Comune per sensibilizzare i cittadini sui progetti ambientali, con l’acqua alla spina si produce meno rifiuti, e sulla risorsa idrica che è un bene di tutti. Infatti i cittadini hanno molto apprezzato il servizio che ha registrato un consumo medio mensile di circa 42 metri cubi d’acqua. Con la scadenza della convenzione all’Acquedotto del Fiora il 30 settembre scorso il Comune ha deciso di continuare queste esperienza positiva affidando il servizio alla società in house, la “Massa Marittima Multiservizi” che ha tutte le competenze per garantire sia l’efficienza e l’efficacia, che la sostenibilità finanziaria dell’impianto.

Viene così garantita l’erogazione gratuita di acqua naturale mentre per quella gassata il costo è di 5 centesimi al litro che si possono pagare con sistema elettronico di accredito ( card elettronica o chiavetta da richiedere presso gli uffici del gestore in Via Corridoni 11), oppure in contanti con moneta metallica. L’orario di apertura della Casa dell’Acqua è tutti i giorni dalle ore 6 alle ore 23.