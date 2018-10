Opere pubbliche: «Interventi per 15 milioni. In arrivo anche il progetto della piscina»

ORBETELLO – «Abbiamo letto le dichiarazioni del responsabile del pd di Albinia Lauricella e non abbiamo potuto trattenere le risate. E’ un bravo ragazzo ma dispiace constatare che il pd locale, ormai al totale sbando, lo mandi avanti a rimediare continue figuracce» così la maggioranza di governo lagunare, il gruppo Patto per il Futuro, risponde al segretario del circolo Pd di Albinia, che aveva accusato il sindaco di nascondere i propri fallimenti amministrativi dietro la propaganda.

«Lauricella dimentica che l’attuale Amministrazione Comunale – dice in una nota Patto per il Futuro – dopo due anni di duro lavoro, ha mandato a gara la costruzione della nuova scuola elementare di Albinia i cui lavori avranno inizio nel 2019, ha risolto il problema del bocciofilo di Albinia, i cui lavori sono in corso nella soddisfazione generale, interventi questi rimasti al palo per anni per colpa della precedente Amministrazione Comunale di cui faceva parte come Pd proprio Lauricella; comprendiamo la sua voglia di far vedere che ancora esiste il Pd ma così finisce per rendersi ridicolo».

«Proprio ieri l’Amministrazione Comunale ha approvato in giunta un’importante delibera per l’inizio della progettazione della piscina comunale, il cui progetto sarà presentato a fine dicembre – sottolinea la nota – ci rendiamo conto che sono troppi gli interventi messi in campo in soli due anni di legislatura dall’attuale Amministrazione Casamenti per quasi 15 milioni di euro e che questo può dare veramente fastidio a chi era abituato all’immobilismo amministrativo».

«Non osiamo pensare a come staranno male nel 2019 quando inizieranno tutte le grandi opere pubbliche – conclude Patto per il Futuro – comunque ogni volta che Lauricella scrive, l’Amministrazione Comunale guadagna consensi, quindi continui pure e di questo lo ringraziamo»