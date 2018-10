Muore, a 45 anni, in un albergo di Follonica

FOLLONICA – Un uomo di 45 anni è morto questa mattina, in una struttura turistica ricettiva nella zona di Pratoranieri. L’uomo si è sentito male, forse per un infarto. Sono arrivati subito i soccorsi, l’automedica e due ambulanze della Croce rossa che hanno tentato a lungo di rianimarlo, ma il loro intervento non è, purtroppo, bastato. L’uomo, straniero, originario della svizzera, si trovava in vacanza in Maremma.