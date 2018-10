L’incontro per gli antifascisti di Maremma: Rifondazione promuove la “serata partigiana”

FOLLONICA – «Rifondazione Comunista di Follonica organizza una Serata Partigiana nel proprio circolo in via Nenni 2 (c/o Centro Commerciale 67 Ovest) per il giorno sabato 13 ottobre alle ore 22» a farlo sapere una nota dello stesso circolo.

«Negli ultimi tempi i cittadini della nostra provincia – dice Rifondazione in una nota – hanno dimostrato evidentemente il loro attaccamento ai valori della democrazia e dell’antifascismo. L’esempio più eclatante è rappresentato dalla grande giornata di mobilitazione dell’8 settembre scorso, quando oltre mille persone sono scese in piazza a Grosseto manifestando contro il raduno nazionale di una forza che si dichiara neofascista».

«Le due iniziative – sottolinea la nota – il corteo per le strade cittadine e il presidio in Piazza Dante hanno visto la partecipazione di molti cittadini e di molte realtà organizzate. L’obiettivo del nostro dibattito, dal titolo “Serata Partigiana. L’Antifascismo nel 2018 e le pratiche da attuare” ha l’obiettivo di mettere in dialogo le associazioni antifasciste del nostro territorio».

«Hanno garantito la loro presenza – conclude la nota – Romeo Carusi dell’Associazione Nazionale Partigiani d’Italia (ANPI), Massimo Cini del Festival Resistente Follonica, Simona Vigliotti del collettivo “Maremma Antifa”. Coordina l’incontro Enrico Calossi. L’ingresso al dibattito è libero. Prima del dibattito, alle ore 20, si terrà una cena di sottoscrizione per la quale occorre prenotarsi al numero: 339-8749055».