L’Atlante Grosseto prova a ripartire contro il Gisinti Pistoia

MONTECATINI TERME – Seconda giornata di campionato per l’Atlante Grosseto, che se la vedrà in trasferta contro il Gisinti Pistoia. Appaiate in fondo alla classifica del girone B di serie A2 dopo il ko di sabato scorso, entrambe le squadre hanno bisogno di punti utili per graduatoria ed umore.

Massima concentrazione per i grossetani, ancora con una rosa non al completo e ora impegnati in terra nemica.

Arbitreranno Maragno di Bologna e Volpato di Castelfranco Veneto; cronometrista Rossini di Firenze.

Il fischio d’inizio è domani sabato alle 16 al Palaterme di Montecatini Terme.