Intervento di manutenzione nel sottopasso: traffico chiuso. Ecco dove e quando

FOLLONICA – «Continuano gli interventi di manutenzione che il Comune di Follonica sta effettuando in previsione del peggioramento della stagione e soprattutto in preparazione ad eventuali criticità legate alle abbondanti piogge che talvolta hanno colpito la città» a dirlo è il Comune in una nota.

«Dopo il sottopasso di via Bassi – illustra la nota – l’intervento riguarderà il sottopasso di via Massetana: martedì 16 ottobre interruzione del traffico da via Massetana, dalle 9 fino alle 13.00 salvo imprevisti, per effettuare la manutenzione dell’impianto di sollevamento delle acque meteoriche del sottopasso ferroviario».