I talenti della Torbiera battono i Raptors Praga e festeggiano dieci anni di calcio

CAPALBIO – Pratesi, Cardarelli, Innocenti. Sono stati questi i tre giocatori che hanno permesso alla Torbiera, squadra che milita nel campionato amatoriale Uisp di calcio a 11 grossetano, di superare i Raptors Praga, partecipante al campionato di Terza categoria ceco.

La Torbiera ha vinto 3-1, ma il risultato passa ovviamente in secondo piano in questa esperienza con la quale il team capalbiese ha festeggiato i dieci anni dalla sua fondazione. Un gruppo di amici dentro e fuori dal campo si è regalato questo piccolo sogno, passare due giorni insieme in una delle città più belle d’Europa, e scendere in campo contro una delle formazioni locali.

Il tecnico Murri ha schierato Lottatori (Gargiani), Avagliano ( Ale. Pellegrini), Contini (Innocenti), Porcarelli (Giagnoni), De Dominicis, Folli (Ricci), Cardarelli (Donati), Alb. Pellegrini, Barlozzi, Pratesi (Lupinetti), Francavilla (Bartalucci).