Grosseto: ultima partitella in vista dell’Atletico Piombino. Prima però tre giorni liberi

GROSSETO – Ultima fatica per il Grosseto, sceso in campo poco fa contro la Juniores sul terreno di gioco del Palazzoli. Al termine dell’allenamento, infatti, i ragazzi di mister Miano potranno beneficiare di tre giorni liberi, prima di rivedersi martedì pomeriggio per cominciare a preparare al meglio la sfida casalinga contro l’Atletico Piombino.

Una gara importante, che metterà i biancorossi di fronte a una compagine che ha fatto benissimo la scorsa stagione ma che al momento ha un grande ritardo in classifica. Sono, infatti, solo 4 i punti guadagnati nelle prime 5 giornate. Oltretutto i nerazzurri vengono da una pesante sconfitta subita sul campo della Pro Livorno (4-0) che ha convinto mister Riitano a rassegnare le dimissioni. Al suo posto la società ha ufficializzato Piero Giannoni, ex tecnico di Venturina e Larcianese. Tra i nomi in ballo per sostituire Riitano, oltre a Telesio, Di Tonno e Macelloni, c’è stato anche quello dell’ex capitano, e allenatore biancorosso, Gigi Consonni.

La pausa servirà anche per dare tempo agli acciaccati di recuperare. Intanto la cattiva notizia è rappresentata dalla multa di 1.200 euro arrivata alla società biancorossa per “contegno offensivo e minaccioso”, come scritto nel comunicato, da parte di alcuni tifosi.