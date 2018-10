GROSSETO – Applausi e sorrisi alla presentazione della squadra del Circolo Pattinatori Grosseto 1951 che parteciperà al campionato di serie B di hockey pista. Il team allenato da Massimo Mariotti si è svelato ai tifosi e alle istituzioni nell’impianto di via Leoncavallo, quello che ospiterà le partite interne dei biancorossi del presidente Stefano Osti. Presenti il sindaco Antonfrancesco Vivarelli Colonna e l’assessore allo sport Fabrizio Rossi che hanno voluto salutare la squadra che riparte con gli obiettivi di riportare il grande hockey in città e giocare un campionato da protagonista. “Siamo entusiasti di iniziare questa avventura – ha detto il presidente del sodalizio biancorosso Stefano Osti – con l’augurio di riportare la disciplina dell’hockey dove merita nello sport di questa città che ha grandi tradizioni. Abbiamo allestito una squadra che è un mix tra giovani talenti e veterani dal grande passato. Vorrei ringraziare anche gli sponsor, l’Edilfox che darà il nome alla prima squadra e il Cieloverde, partnership del settore giovanile. E tutte le altre aziende che ci stanno dando una mano in questa avventura che è appena iniziata. L’obiettivo? Primeggiare in campionato e conquistare le Final Eight per la serie A2. Mi auguro di vedere tanti appassionati alla pista. Ci divertiremo” (Foto: Mimmo Casaburi).

“C’è un presidente ambizioso, una prima squadra che fa già sognare, una società giovane, tanti ragazzi che amano questo sport: ci sono tutti gli ingredienti per il Circolo Pattinatori di rimettere in piedi una tradizione che ha dato lustro alla città per tanti anni – ha detto l’assessore allo sport Fabrizio Rossi – Auguro a tutti un grande campionato che dovrà condurci nelle posizioni che meritiamo”. “Sono qui a salutare una delle società sportive più antiche della città – ha detto il sindaco di Grosseto, Antonfrancesco Vivarelli Colonna -. Credo davvero che questo sia l’inizio di una rinascita grazie al presidente Stefano Osti e al pluricampione Massimo Mariotti. Viva Grosseto”. “Grosseto ha espresso molti campioni – ha chiosato il tecnico Massimo Mariotti – da Artini a Fantozzi, fino a Polverini e i fratelli Mariotti. C’è una grossa tradizione che vogliamo rinverdire. Abbiamo allestito una squadra competitiva con 4 ragazzi del nostro settore giovanile che devono ancora crescere”.

Gradita la presenza del presidente onorario Roberto Guerrini che si è intrattenuto con i ragazzi, facendo loro i migliori auguri per l’imminente campionato. Il campionato inizierà il 21 ottobre in trasferta contro il Cgc Viareggio. L’esordio in casa è fissato sabato 28 contro il Sarzana alle ore 18.

La rosa del Circolo Pattinatori. Portieri: Michael Saitta (1995), Tommaso Bruni (2003), Lorenzo Camisoli (1974); esterni:Federico Angeloni (2002), Alessandro Bardini (2002), Andrea Gemignani (1980), Alessandro Saitta (1983), Giovanni Leopizzi (2002), Luigi Brunelli (1992), Matteo Battaglia (1997), Gionata Vecoli (1976), Carlo Gucci (1980), Lorenzo Nobili (1988), Filippo Rosati (1998) e Andrea Lugli (2000).