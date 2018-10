Daki è tornata a casa, dai suoi cuccioli «Grazie a tutti»

GROSSETO – È emozionato Eugenio, il padrone di Daki, la bracchetta che si era persa a metà settembre nella zona tra Buriano e Braccagni. Ha appena ritrovato la sua cagnetta, nella zona di Buriano, e la sta riportando a casa.

«Ringrazio tutti coloro che si sono spesi per aiutarmi nelle ricerche, i cacciatori o quei cittadini che mi hanno segnalato infinite volte di averla vista e dove, e soprattutto la signora Loretta Steri che è riuscita a chiudere Daki in un recinto e mi ha chiamato per andarla a recuperare». Quando si è persa Daki stava allattando dei cuccioli, nati da poco. Alcuni di questi cagnolini hanno nel frattempo trovato una famiglia adottiva, «ma gli altri potranno di nuovo stare con la loro mamma».