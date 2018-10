Centri commerciali naturali, il 17 ottobre apre bando per progetti animazione e promozione

FIRENZE – Sarà pubblicato il prossimo 17 ottobre sul Burt il bando per accedere ai cofinanziamenti regionali per progetti di promozione e animazione dei Centri Commerciali Naturali. La dotazione finanziaria ammonta a 350 mila euro. Presentazione domande entro il 16 novembre 2018.

“Vogliamo sostenere il piccolo commercio e quello al dettaglio dei molti paesi e centri toscani – spiega l’assessore regionale al commercio Stefano Ciuoffo – rifinanziando l’esperienza dei Centri commerciali naturali che rappresentano vie commerciali, ma anche centri storici e reti di negozi di vicinato vive e con un valore aggiunto per il tessuto cittadino. Realtà dove i commercianti si uniscono per valorizzare il territorio e offrire servizi migliori creando eventi o iniziative per animare la propria zona promuovendo un modo per vivere la città, come si faceva un tempo. Questa azione rientra nella strategia regionale di sostegno alle destinazioni a minore attrattività turistica, dando uno strumento per affrontare le specifiche criticità presenti in alcune aree della Toscana. Vogliamo supportare questi territori che con queste risorse possono organizzare eventi, iniziative, progetti di animazione delle attività commerciali che si inseriscono in azioni integrate di valorizzazione delle risorse culturali, enogastronomiche e artigianali”.

Potranno presentare domanda di cofinanziamento le MPMI in forma associata ATS, ATI, Rete-Contratto, Reti di imprese con personalità giuridica (Rete-Soggetto), Consorzi, Società consortili e altri soggetti operanti in attività di natura imprenditoriale in forma associata che operino all’interno dei Comuni con meno di 15.000 abitanti. Al momento della presentazione della domanda i beneficiari devono essere formalmente costituiti, oppure dovranno impegnarsi a costituirsi entro 90 giorni dalla data di ricezione della comunicazione del finanziamento e comunque prima dell’avvio della realizzazione del progetto.

All’interno del bando sono contenuti i requisiti per l’ammissibilità delle domande, i criteri di valutazione dei progetti ai fini dell’ammissibilità e viene stabilito che la realizzazione e rendicontazione degli stessi debba avvenire entro il 31 dicembre 2018. Le spese considerate ammissibili saranno: assistenza tecnica, acquisto di servizi e materiali promozionali e di comunicazione, di servizi per la clientela in occasione di manifestazioni, animazione e intrattenimento, fidelizzazione e direct marketing.

Il contributo massimo erogabile non potrà superare il 50% del valore delle spese ammissibili fino ad un massimo di 30 mila euro. I progetti per essere ammessi devono avere un valore totale minimo di 7 mila euro. Il beneficio è concesso in regime di de minimis.

La gestione del bando è stata affidata a Sviluppo Toscana Spa; le domande di contributo potranno essere presentate esclusivamente online all’indirizzo https://sviluppo.toscana.it/bandi/ entro e non oltre il 16 novembre 2018. Il testo completo del bando è scaricabile dal sito del gestore http://www.sviluppo.toscana.it/ oppure da quello del Burt http://www.regione.toscana.it/burt.