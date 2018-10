Centri civici, Insieme per Roccastrada chiede chiarimenti: «A quando i bandi per la assegnazione e gestione»

ROCCASTRADA – Centri civici a Roccastrada, Simonetta Baccetti, consigliere comunale di “Insieme per Roccastrada” interroga il Limatola, a quasi un anno dalla prima richiesta di ripristinare la legalità, ancora non sono stati indetti i bandi per la assegnazione dei centri civici, oramai da anni non in sintonia con i regolamenti e normative vigenti.

Ecco il testo della interrogazione:

«Visto la sua risposta del 22/ 12 / 2017, nella quale affermava di avere dato mandato agli uffici di creare le condizioni per procedere alla predisposizione di nuove convenzioni a seguito di bando

Visto la sua risposta del 03 / 05 /2018 nella quale assicurava di mettere a sistema tutto il complesso della gestione dei centri civici, attraverso specifici ed idonei rapporti convenzionali che entro l’estate contava di aver concluso da parte dell’ufficio il necessario iter procedurale per la indizione dei bandi. Dopo anni di gestione in “prorogatio”, riteniamo indispensabile:

1) regolarizzare la gestione con le associazioni, per dare loro certezza continuativa nel proseguire le proprie attività.

2) garantire all’ente chiari accordi comprensivi della manutenzione ordinaria, straordinaria per il mantenimento decoroso degli immobili,

3) offrire ai cittadini interlocutori certi a cui rivolgersi per poter usufruire nei modi e nei tempi stabiliti gli spazi di proprietà pubblica.

Considerato il tempo trascorso dalle assicurazioni di intervento, ed il perdurare della anomalia. Chiediamo di essere informati sulle date di indizione dei bandi e le relative modalità, auspicando a breve un ritorno all’uso dei centri civici nei parametri di trasparenza in linea con le vigenti normative in materia».