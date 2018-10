Campionato, è subito derby per il Basket Follonica con la trasferta di Piombino

PIOMBINO – Parte subito forte la stagione 2018/19 dell’Ottica Bracci Follonica, con la trasferta derby di Piombino. In un incontro molto atteso per il campionato Promozione i follonichesi affronteranno domenica 14 alle 18,30 i padroni di casa al Palatenda.



La squadra del nuovo coach Paolo Cosini (nella foto tratta dalla loro pagina Facebook), rinnovata non solo nella guida tecnica ma anche nel roster, ha già affrontato i piombinesi nelle amichevoli pre-campionato, mettendo in mostra buone potenzialità, frutto dell’impegno profuso fin dal primo giorno di allenamento che ha permesso agli azzurri di ben figurare in tutte le quattro amichevoli disputate.



Da sottolineare che quest’anno il gruppo di Cosimi vanterà un nutrito numero di squadre giovanili con ben tre ragazzi 2002 e un 2003 inseriti nel roster in pianta stabile, a cui potranno aggiungersi altri ragazzi dell’Under 18 (Allenata da Coach Vichi), che sotto gli occhi attenti del Coach, dell’assistente Simone Chiti e dei compagni più esperti, cercheranno di apprendere nel modo migliore e più velocemente possibile, i segreti per competere in un campionato Senior.



Lo scorso anno il gruppo allora guidato da Giuliano Vichi, è stato protagonista di un ottimo campionato, terminato ai play off per l’accesso alla serie D, con la sconfitta nei confronti del forte Cecina. Quest’anno gli obiettivi sono principalmente di far crescere un gruppo giovane, puntando comunque a togliersi delle soddisfazioni anche grazie alla chimica collaudata tra i ragazzi più navigati e all’innesto di giocatori di sicuro affidamento.



Gli azzurri sono inseriti nel girone D nel quale, oltre al già citato Piombino, sono presenti le livornesi US Livorno, Jolly ACLI, Polisportiva Chimenti e ACLI Stagno, i grossetani del Team 90, il GMV Basket di Ghezzano, lo IES Pisa, l’Autoetruria Volterra, il Basket Ponsacco e il Sei Rose Rosignano.

Ecco il roster: Mirco Anantasi, Lorenzo Bartolozzi, Lorenzo Bianchi, Andrea Cerbai, Umberto Conedera, Benedetto De Stefano, Marco Dolenti, Giacomo Fedi, Giacomo Francardi, Giulio Maestrini, Giacomo Nocciolini, Claudio Pin, Thomas Rocchiccioli, Cristian Scorza, Alessandro Trafeli; Coach: Paolo Cosimi, Assistente: Simone Chiti.

Atre partite della 1° giornata: Jolly Livorno–Polisortiva Chimenti, Team 90 GR–ACLI Stagno, Sei Rose–Basket Ponsacco, Autoetruria Volterra–GMV Ghezzano, IES Pisa–US Livorno.