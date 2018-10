FIRENZE – La Sala operativa unica della Protezione civile regionale ha prolungato fino alle ore 8 di domani, venerdì 12 ottobre, limitatamente all’Arcipelago meridionale e al basso litorale grossetano, il codice giallo per possibili temporali forti, associati a colpi di vento e grandinate. Previsto inoltre mare molto mosso nelle prime ore del mattino sull’Arcipelago a sud dell’Elba.

Per informazioni più dettagliate e per le norme di comportamento da tenere in occasione di tali fenomeni consultare la pagina www.regione.toscana.it/allertameteo.

Qui trovate tutte le previsioni del tempo in provincia di Grosseto, Comune per Comune, per le prossime ore e i prossimi giorni potete consultare il nostro servizio meteo con aggiornamenti in tempo reale: www.ilgiunco.net/meteo/grosseto/