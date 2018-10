L’Olimpic Massa ricorda il suo fondatore vincendo il primo Torneo Mario Tarabochia

MASSA MARITTIMA – Ad un anno preciso dalla sua scomparsa, la società sportiva US Olimpic ha reso omaggio al proprio fondatore con il primo Torneo di Pallamano a lui dedicato. Così Mario Tarabochia, iscrivendola al Coni, nel 1971 gettò le basi di quella che a tutt’oggi è una delle società sportive di Pallamano più apprezzate e longeve di Italia.



Domenica scorsa presso la tensostruttura Polivalente del Parco di Poggio, davanti ad un numeroso pubblico, si è svolto il primo Torneo Federale dedicato a Tarabochia e riservato ai settori giovanili Under 13 e 15: una piacevole occasione per ricordarlo, coronata dalla vittoria della sua società. Presenti alla manifestazione i familiari che non hanno mancato di ringraziare rendendo un caloroso plauso all’iniziativa, mirata proprio a ricordare il loro caro.



La classifica finale ha avuto questo risultato: 4° con 1 punto, UPP Poggibonsese (SI); 3° con 3 punti, Libertas La Torre (FI); 2° con 4 punti, Pallamano Prato (PO); 1° con 6 punti e punteggio pieno, US Olimpic Massa Marittima.