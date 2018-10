Lavori pubblici: «Vogliamo sapere perché Monte Argentario ha chiuso la collaborazione»

ISOLA DEL GIGLIO – «Mentre la collaborazione, che fino ad oggi il Comune di Monte Argentario ci aveva assicurato per la realizzazione di opere pubbliche, sembra ormai tristemente conclusa, come deciso dal Consiglio Comunale di Monte Argentario, qui al Giglio abbiamo assistito all’ennesima dimostrazione dell’indiscussa abilità del Sindaco Ortelli nel gioco napoletano delle tre carte» a dirlo, in una nota, è il gruppo Progetto Giglio.

«Oggi Ortelli infatti ci descrive il progetto della pavimentazione del Porto come promessa mantenuta della sua campagna elettorale – prosegue la nota – si dimentica tuttavia il nostro Primo Cittadino di specificare che la progettazione, il finanziamento e la realizzazione di questo nuovo e importante intervento sia tutto dovuto all’Autorità Portuale Regionale che vivamente ringraziamo. Nel frattempo noi ci chiediamo quali siano i motivi che hanno portato la nuova amministrazione di Monte Argentario a recidere tutti i rapporti di collaborazione con il nostro Comune dopo pochi mesi dal suo insediamento?».

«La Centrale Unica di Committenza, base di questa collaborazione, era molto importante – conclude la nota – visto che i pochi lavori pubblici, che forse stavano per partire, erano il frutto del lavoro pianificato e costruito attraverso questa collaborazione. Un’altra opportunità persa dai nostri governanti, che fortunatamente hanno ancora pochi mesi per completare un disastroso quinquennio».