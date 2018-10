Ippica, quarta edizione follonichese per la Coppa delle Regioni endurance

FOLLONICA – Appuntamento per gli appassionati del cavallo a Follonica che per il quarto anno consecutivo ospiterà ospiterà la Coppa delle Regioni di Endurance il 12 e 13 ottobre. Oltre i 230 cavalieri animeranno l’Ippodromo dei Pini di Follonica, dove è organizzata la partenza e l’arrivo, si muoveranno nel Parco di Montioni e Zona Santa Laura presso Massa Marittima per percorsi fatti ad anello di 30 km, da ripetere in progressione a seconda delle categorie. Dopo ogni anello, è prevista una sosta per i cavalli all’interno dell’Ippodromo, con controlli veterinari obbligatori prima di poter continuare la gara.

Domani venerdì 12 ottobre, alle ore 18 circa, la presentazione delle squadre regionali che parteciperanno, sarà svolta in piazza Sivieri, alla presenza del Sindaco, così anche i cittadini potranno condividere questo momento importante legato al cavallo e allo sport.

“Questa gara è un punto di riferimento significativo di cavalieri e cavalli di tutto il mondo – dice Giorgio Presenti – che fa onore all’organizzazione e al nostro territorio. La struttura dell’Ippodromo dei Pini permette di avere manifestazioni di grande rilievo, e la zona circostante offre passaggi e sentieri perfetti per le gare, grazie alla disponibilità del comune di Follonica, di Massa Marittima, delle Bandite di Scarlino e anche delle aziende private che permettono il passaggio dei cavalli”.

” Ormai sono diversi anni – aggiunge il vicesindaco ed assessore al Parco di Montioni Andrea Pecorini – che l’Endurance anima il nostro territorio, ed ha assunto così tanto rilievo nel settore da vantare un riconoscimento internazionale. Questo conferma anche la nostra attenzione sull’area protetta del Parco di Montioni e la collaborazione con il Complesso agroforestale “Bandite di Scarlino”.

L’evento di Endurance si presenta con la categoria Debuttanti (30 km di regolarità), la categoria CEN A (60 km di regolarità) e la categoria CEN B (90 km di velocità). Le premiazioni si svolgeranno sabato 13 verso le ore 17 all’Ippodromo dei Pini.