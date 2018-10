Il pugile Michael Magnesi a Cave per difendere il titolo nazionale

CAVE – Sarà Cave, non lontano da Roma, il luogo della riunione targata Rosanna Conti Cavini incentrata sulla prima difesa del titolo italiano dei pesi superpiuma di Michael Magnesi, che è proprio residente nella cittadina.

Dopo dodici match disputati e tutti vinti, con cinque conclusioni prima del limite Magnesi è considerato uno dei migliori e più promettente talento emergente della boxe italiana contemporanea. Soprattutto ha destato grande impressione la vittoria dello scorso 30 giugno quando Magnesi, nello splendido scenario del centro cittadino di Grosseto, disputò tre round da grande campione liberandosi alla maniera forte di un ottimo avversario come Invernizio. Tre round condotti a velocità supersonica che hanno creato grande aspettativa sul ragazzo classe 1994 allenato da Gianluca Branco e amministrato da Rosanna Conti Cavini.

Per la prima difesa del titolo tricolore, e in previsione di non far pasare molto tempo per cercare qualche ovvia esperienza internazionale, Magnesi deve incontrare un altro giovane pugile di belle esperienze, anche lui nato nello stesso 1994. Giuseppe Carafa, pugliese di Gallipoli residente a Ugento, professionista da tre anni, ha un ottimo curriculum che parla di dieci vittorie, due per ko, due sconfitte e un pari. Carafa ha battuto anche gente di grande esperienza come Emiliano Salvini e Fabrizio Trotta e costituirà per Michael Magnesi un testa estremamente interessante e probante per capire quali sono le reali possibilità di questo ragazzo che finora ha fatto intravedere doti davvero interessanti.