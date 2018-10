Contributi per gli affitti, riaperti i termini per fare domanda. Entro l’8 novembre

GROSSETO – Riaperti i termini per richiedere i contributi a sostegno dei canoni di locazione per l’anno in corso. I requisiti per fare domanda dovranno essere posseduti alla data del 7 maggio 2018, cioè dalla data di pubblicazione del bando originario.

I moduli per la richiesta di accesso al contributo sono disponibili al servizio Sociale e sport in via degli Apostoli 11, a Grosseto, nell’orario di apertura al pubblico: il lunedì, il martedì e il giovedì dalle 10 alle 12.30, il martedì e il giovedì anche dalle 15.30 alle 17.

Le domande dovranno essere inviate entro l’8 novembre con raccomandata con avviso di ricevimento all’indirizzo: Comune di Grosseto – “Servizi Sociali e sport” – ufficio Contributi affitto, 58100 Grosseto oppure potranno essere consegnate a mano nell’ufficio in via degli Apostoli 11 o ancora inoltrate per posta elettronica certificata all’indirizzo: comune.grosseto@postacert.toscana.it, purché l’invio sia effettuato da una casella Pec le cui credenziali siano corrispondenti all’intestatario della domanda. Info: www.comune.grosseto.it, home page sezione Novità.