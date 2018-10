ORBETELLO SCALO – Pochi minuti fa un pezzo d’intonaco del muro di contenimento del primo tratto di via Baghini, in direzione della Stazione, è venuto giù e i detriti sono finiti sull’asfalto.

Sul posto per mettere in sicurezza l’area c’è la Polizia Municipale di Orbetello, che sta allertando anche gli automobilisti, in attesa che la ditta incaricata rimuova i detriti dalla carreggiata.

L’area adesso sarà transennata in attesa delle verifiche tecniche del caso.