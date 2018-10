Cascate del Mulino: «Chiediamo rinnovo del comodato dell’area e gestione pubblica del sito»

MANCIANO – «Il consiglio comunale si riunirà Venerdì 12 Ottobre alle ore 8.30 e l’argomento principale della seduta sarà il futuro delle Cascate del Mulino. Si discuterà la mozione presentata dal gruppo di minoranza “Tradizione e Futuro” in cui viene chiesto al sindaco Morini di prendere una posizione chiara sul futuro dell’attrattiva turistica più importante della Maremma, con un impegno per il rinnovo del comodato dell’area e la garanzia la gestione pubblica del sito» a farlo sapere in una nota è lo stesso gruppo di opposizione che ha presentato la mozione.

«Negli strumenti urbanistici elaborati e recentemente approvati è prevista la realizzazione dei servizi e dei parcheggi – prosegue la nota di Tradizione e Futuro – che permetteranno una gestione funzionale del sito, garantendo la salvaguardia e la sicurezza dello stesso. Negli ultimi anni, grazie al lavoro promozionale svolto, il flusso turistico è molto aumentato, quindi è necessario mettere celermente in atto un piano concreto di gestione».

«Ci auguriamo – conclude il gruppo – si apra con tutto il gruppo di maggioranza un dialogo serio e costruttivo nell’interesse del territorio e dei suoi cittadini, che partendo da un voto favorevole alla mozione in cui chiediamo in impegno per la gestione pubblica del sito, porti ad un ragionamento condiviso e ad una riflessione trasparente e responsabile sulla valorizzazione e sulla tutela del gioiello del Comune di Manciano. L’argomento è molto importante, quindi come gruppo di opposizione invitiamo tutta la popolazione a partecipare a questa seduta del consiglio».