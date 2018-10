Calcio, l’Orbetello si tinge di viola: ufficializzata convenzione con la Fiorentina

ORBETELLO – «È con piacere che oggi in qualità di Presidente del settore giovanile dell’Us Orbetello 1908, storica società lagunare, posso annunciare che, dopo un attento lavoro durato mesi, il presidente Bosi ha sottoscritto la convenzione di affiliazione con la Fiorentina Spa, che legherà l’Orbetello alla nota squadra di serie A» ad annunciarlo è Ivan Poccia, che di recente è stato chiamato a dirigere il settore giovanile dell’Orbetello.

«Un tassello importante se non fondamentale nello sviluppo del progetto del settore giovanile punto di forza e di orgoglio della società – prosegue Poccia –

È stata un’affiliazione fortemente voluta dal sottoscritto con l’appoggio del Presidente oltre che per il prestigio della Fiorentina, soprattutto per il know how tecnico sportivo quanto mai vicino ai nostri principi di correttezza e lealtà sportiva».

«L’affiliazione – illustra Poccia – prevederà l’accesso ,appunto, ai metodi di allenamento della Fiorentina e l’invio di tecnici sul territorio che avranno il culmine nel Viola Day che si svolgerà ad Orbetello; inoltre i nostri tecnici, alla guida tecnica di Somma e Amoroso, potranno visionare sul campo i metodi di allenamento per incrementare il già alto tasso tecnico dei nostri mister».

«Inoltre,grazie alla disponibilità della Fiorentina – conclude il dirigente – i nostri ragazzi già dal 21/10 in occasione della partita Fiorentina Cagliari, sono stati invitati allo stadio Franchi per assistere dal vivo alla partita praticamente gratis. L’iniziativa ha già riscosso un grande successo e i nostri ragazzi andranno vestiti con la nuova tuta sociale a rappresentare tutta Orbetello»