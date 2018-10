Bonafé a Grosseto per il congresso: «Avanti con le proposte, rimettiamo in piedi il Pd insieme». Tutti i nomi in lista

GROSSETO – Con i favori del pronostico Simona Bonafé, in corsa per la segretaria regionale del Partito democratico, è arrivata questa mattina a Grosseto per presentare alla stampa la sua candidatura e la lista di candidati che la sosterrà al congresso di domenica 14 ottobre.

«Il nostro primo obiettivo – ha detto Bonafé – è rendere l eprimarie di domenica prossima più partecipate possibile. Noi dobbiamo – ha aggiunto – ritrovare l’orgoglio di far parte di una comunità che ha valori importanti». Un congresso quello della Toscana che anticipa di qualche mese quello nazionale e che potrebbe anche anticipare qualche tema di più ampio respiro. «Dobbiamo dire con forza che idea di partito abbiamo, ma anche che cosa vogliamo fare e che posizione dobbiamo tenere se si para di alleanze. Noi, per fare un esempio, crediamo di essere alternativi al Movimento 5 Stelle».

Ma al di là di un «partito che dovrà essere unito anche dopo il 14 ottobre» Bonafè vuole che si apra una nuova fase di proposta. «Il partito lo rimettiamo in piedi – ha spiegato – tutti insieme, senza divisioni. Se vinco io sarò la segretaria di tutti, se perdo, lavorerò insieme ai miei avversari. Dobbiamo ripartire con le proposte e torneremo credibili solo se riusciremo a dare una nuova speranza alla gente dicendo ciò che vogliamo fare. Non credo che si debba ripartire soltanto parlando degli errori passati, ma anche guardando avanti».

«Le cose da fare sono tante, anche in Toscana. Parlando di sanità, per fare qualche esempio, sappiamo che è una eccellenza, ma che ci sono anche tante cose da migliorare sopratutto sulle liste di attesa. Anche sulle infrastrutture la nostra deve essere una posizione chiara: se si vuole sviluppo non si può rinunciare alle infrastrutture come la Tirrenica».

All’incontro erano presenti anche i segretari dell’unione comunale Leonardo Culicchi e provinciale Gesuè Ariganello.

Ecco tutti i nomina della lista Grosseto per Simona Bonafè: Monica Fanciulli, Giancarlo Tesei, Lauretta Bianchi, Matteo Pianigiani, Catiuscia Scoccati, Giuseppe De Biase, Fulvia Perillo, Giacomo Manni, Tiziana Goffo, Davide BArtolini, Carla Benocci, Diego Tosi, Serena Remi, Gian Carlo Bastianini, Gabriella Capone, Manuele Bartalucci, Rossella Micheloni, Leonardo Bosa, Cecilia Buggiani, Roberto Ulivieri, Giusi Rizzo, Lorenzo Berti, Sara Ciacci, Lorenzo Zambernardi.