Asd Fossombroni rinnova le cariche: Fabio Benvenuti è il nuovo presidente

GROSSETO – Nel segno della continuità, senza però tralasciare l’aspetto innovativo e il valore dello sport abbinato alla scuola. L’Asd Fossombroni rinnova le cariche per la stagione 2018-2019, proseguendo di pari passo con l’Istituto statale di istruzione superiore Vittorio Fossombroni che da anni ha lanciato il corso di specializzazione sportiva. Intanto però, nell’organigramma dell’associazione c’è un nuovo presidente: Fabio Benvenuti che per 20 anni è stato vicepreside della scuola di via Sicilia. A Leonardo Zenobio Fanciulli e a Pierluigi Bonucci la carica di vice presidente dell’Asd Fossombroni, con Beatrice Santiloni alla segreteria e Amedeo Gabbrielli coordinatore tecnico.

Tra i consiglieri figurano invece Stefano Rosini, Maura Romani, Angela Squilacioti, Deborah Coron, Simone Galli. Un percorso che, come detto, va di pari passo con l’organizzazione del corso di specializzazione sportiva, fortemente voluto dalla dirigente scolastica Francesca Dini che ha intuito le potenzialità derivanti dal binomio scuola-sport, con la possibilità di proiettare la visione in ambito lavorativo. Responsabile del progetto è Amedeo Gabbrielli che quest’anno verrà supportato da Gabriella Corzani, insegnante che vanta una notevole esperienza sul campo. Katia Dolce sarà invece l’insegnante responsabile del biennio, Maria Angela Chiarenza quella del triennio.

L’organigramma in questo caso è completato da Lia Bonelli, Pietro Nisi, Roberto Bisti, Giovanni Gelli e Luigi Amoruso. Quest’ultimo si occuperà anche del progetto nuoto relativo al corso assistenti bagnanti che già dall’anno scorso sta preparando gli studenti all’attività di nuoto salvamento.