Un concerto da record per gli studenti del Liceo Musicale Bianciardi

GROSSETO – Musicisti professionisti, studenti e principianti si sono dati appuntamento domenica 7 ottobre nella piazza dell’Unità d’Italia a Trieste, in occasione della 50ª edizione della Barcolana, la storica regata delle barche a vela.

Sette direttori d’orchestra hanno guidato quest’originalissima orchestra di elementi provenienti dall’Italia e dall’estero che hanno eseguito musiche composte per l’occasione. E erano presenti anche loro, gli studenti del Liceo Musicale “Luciano Bianciardi” di Grosseto.

Gaia Raffi e Andrea Fallani della classe IV, Victoria Stringara della classe V e Silvia Corsi, Ambra Canuti e Ambra Innocenti, che hanno conseguito la maturità l’estate scorsa, accompagnati dalla professoressa Jana Theresa Hildebrandt, hanno affrontato un lungo viaggio per essere presenti a quello che è stato definito un concerto da record, insieme ai rappresentanti di altre cinque scuole della Toscana.

Dopo giorni di prove “virtuali” e la simulazione di quanto è stato realizzato nella piazza triestina, gli studenti si sono esibiti con l’entusiasmo condiviso dagli oltre mille e cento partecipanti: tutti legati da una sola forza, da una sola lingua, da una sola passione: la musica dolce e raffinata del flauto. “Flauti rivolti al cielo, la lacrima che scende senza che tu lo voglia alla fine del concerto, il sorriso e la soddisfazione di ognuno di noi – ha commentato alla fine dell’esibizione una delle partecipanti. – Credo che tutti noi siamo partiti con una valigia e siamo tornati con un bagaglio enorme, fatto di ricordi che rimarranno indelebili.”

Piena soddisfazione è stata espressa dalla dirigente del Polo “Luciano Bianciardi” Daniela Giovannini: “Eventi come questo aiutano gli studenti a mettersi alla prova e a confrontarsi con altri giovani che stanno affrontando lo stesso percorso di studio e di formazione e con quanti hanno scelto la musica come professione. E il Liceo Musicale di Grosseto ha in programma numerosi appuntamenti nel corso dell’anno che ci auguriamo possano rendere protagonisti gli studenti e aiutarli a raggiungere traguardi importanti, coinvolgendo anche i più giovani che al termine della scuola secondaria di I grado si stanno guardando intorno per decidere il percorso da intraprendere nella scuola superiore”.