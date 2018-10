Lutto nel mondo dello sport, il cordoglio per la morte di Alberto: «Uomo di grande sensibilità»

PORTO SANTO STEFANO – «La notizia della scomparsa dell’amico Alberto Milano ci ha rattristato» a dirlo è il delegato allo sport del Comune di Monte Argentario, Giuseppe Sordini.

«Alberto lascia un vuoto nello sport Argentarino – sottolinea Sordini – uomo di grande sensibilità sportiva, è stato negli anni 70 uno dei fondatori e allenatore della Rari Nantes Argentario. La Società di Pallanuoto che tante soddisfazioni ci ha regalato, fin da quando gli incontri si svolgevano nello specchio d’acqua davanti al Bar Chiodo»

«Fu uno dei più grandi sostenitori impegnato per la realizzazione della piscina comunale – conclude il delegato allo sport – dopo la tragedia della morte dei tre ragazzi che colpì la società e gettò nel più profondo sgomento tutta la cittadinanza. Per questo ci piace ricordarlo come un autentico uomo di sport».